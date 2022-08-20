39歲藝人余苑綺8年前被診斷出直腸癌，經治療後又多次復發，目前情況不樂觀，事實上多年前余苑綺曾透露自己的排便習慣改變，本以為是經期前後「拉肚子」，沒想到後來診斷出癌症。台大大腸直腸科主治醫師黃約翰表示，一般人以為便秘恐導致大腸癌，其實突然腹瀉，且時間逾2周，更要擔心，因為癌症初期腸道只有小部分堵塞，這時只有水便可通過，所以腹瀉反而要緊張。

余苑綺5年前曾在節目《醫師好辣》中透露，自己的排便習慣改變，「糞便變得比較水，稀稀的、有黏液」，但她認為自己的生活作息正常，愛運動、不抽菸喝酒，語帶哽咽地詢問醫師，「（我）為什麼會去得大腸癌？」。

台大大腸直腸科主治醫師黃約翰表示，很多人以為便秘是大腸癌前兆，其實醫師更擔心腹瀉，因為癌症初期腫瘤還小，腸道只是輕微堵塞，這時稀糊的糞便比較容易通過，因此臨床上患者的表現是腹瀉，看診時醫師聽到患者說便秘還不會太緊張，但若講到腹瀉，就會提高警覺。

黃約翰表示，提早發現大腸直腸癌最好的方式是定期做糞便潛血檢查，除此之外，排便習慣改變更是重要觀察指標，呼籲本來排便正常的人，若突然開始腹瀉，且時間超過2周，就要趕快就醫。