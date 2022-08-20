大陸中央氣象台將在8月20日18時發佈氣象乾旱橙色預警。據8月20日氣象乾旱監測，江蘇南部、安徽南部、河南西南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、甘肅東南部和西藏中東部等地存在中度及以上氣象乾旱，多省（區、市）重度及以上氣象乾旱範圍明顯加大。

高溫部分，中央氣象台20日6時繼續發布高溫紅色預警。7月21日以來，中央氣象台已連續31天發布高溫預警、連續第9天發布高溫紅色預警。預計本輪高溫將持續到25日，26日至27日南方地區高溫範圍將減小、強度有所減弱。

過去一個月，35℃以上的高溫天氣覆蓋中國450萬平方公里的面積，大範圍極端高溫炙烤川渝、江南等地。杭州、南昌、上海、福州、重慶、長沙等地的高溫日數超過25天，超過200個國家觀測站突破最高氣溫歷史極值，重慶北碚氣溫達到45℃。持續高溫少雨引發多地出現氣象乾旱，中央氣象台18日發布今年首個氣象乾旱預警。

預計未來三天，四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，上述地區最高氣溫可達35℃至38℃，局地可超過40℃。

而大陸中央氣象台也提出防禦指南：

1.有關部門和單位按照職責做好防禦乾旱的應急工作

2.有關部門啟用應急備用水源，調度轄區內一切可用水源，優先保障城鄉居民生活用水和牲畜飲水

3.嚴格節約用水，限制非生產性高耗水及服務業用水

4.適時進行人工增雨作業