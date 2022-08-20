陳楊麗蓉（右一）以自身經歷，鼓勵單親媽媽勇敢前進。（張毓翎攝）

北台南家扶中心20日在台南市新營區舉辦感恩餐會，不少受助的單親媽媽帶孩子來參加。（張毓翎攝）

87歲陳楊麗蓉阿嬤每年捐助單親媽媽，51年未曾間斷，歷年來已捐出1190萬元善款，2007年更捐1000萬元成立寒梅基金會，不過隨低利率時代來臨，近年基金會孳息愈來愈少，有鑑於此，陳楊麗蓉將自己存的300萬元托老基金，逐年撥出捐助雲嘉南4個家扶中心的單親媽媽。北台南家扶中心20日舉辦感恩餐會，許多受助單親媽一見到陳楊麗蓉，頻頻拭淚感謝她的幫助。

陳楊麗蓉26歲時丈夫因病去世，還有2名年幼女兒等著她撫養，陳楊麗蓉說，自己曾無語問蒼天過，但仍靠著意志力挺了過來。1972年丈夫忌日時，陳楊麗蓉首先透過婦工會給10位單親媽媽慰問金5000元，1992年與家扶結緣，開始資助家扶的單親媽媽，今年再度捐60萬元激勵金給雲嘉南4個家扶中心的20位單親媽媽。

北台南家扶中心20日在台南市新營區舉辦感恩餐會，不少受助的單親媽媽帶孩子來參加。36歲家住台南市山上區的陳珮珊，丈夫今年4月不敵病魔逝世，為了家庭，她每天在吵雜的鐵工廠環境工作，並爭取加班機會賺錢，今天她帶著2個兒子出席，並寫一封信給陳楊麗蓉，感謝陳在他們家最低落時給予幫助，她會把激勵金用來繳兒子學費。

前北台南家扶中心主任周明泉說，陳楊麗蓉自1972年起到現在，幫助568位單親媽媽，但低利率時代來臨，寒梅基金會每年孳息從成立初期的20至30萬元，降到至今不到10萬元，陳楊麗蓉原本預留一筆300萬元托老基金，而已87歲的她，在老天爺眷顧下，身體尚勇健，因此近年從自己的托老基金撥出部分經費，作為善款捐出來，她的愛心令人無比敬佩。