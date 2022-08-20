《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，引發外界極大反彈。雖然行政院長蘇貞昌已急踩剎車，但大量網友仍然湧入總統蔡英文的臉書貼文留言區，紛紛開轟「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」、「說個笑話 言論自由」，留言數更高達上萬則，引發討論。

NCC執意推動《數位中介服務法》，面對各界強烈反彈，恐波及年底綠營選情，蘇貞昌出面喊話，強調言論自由是堅持的價值，而假訊息受害民眾無數，如何在實務作業上能夠做到最好，需要各方多溝通，如果在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，會等到大家都能夠接受，才來持續進行。

但仍有大量不滿的網友，開始灌爆蔡英文臉書粉絲專頁，在各個貼文下方留言「爛透了，沒有未來的日子，每天生活在恐懼之中怎麼辦」、「想控制人民的思想，真以為自己是皇帝啊，爛透了」、「蔡英文，你真的可以下台了，台灣不再民主，也不是個民主國家了」、「妳真以為妳是皇帝，人民的言論自由都要剝奪，丟臉，真的是台灣歷年來最爛的總統」、「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到」、「現在不嗆妳，以後也沒機會嗆了」。