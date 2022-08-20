不論男女，多數人都比較喜愛性格溫順的人，而非脾氣差的人，不過《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬蛇、虎、馬、豬的女生雖然脾氣都不太好，經常讓人很頭痛，不過實際上她們每個人的心地都很善良，好相處也十分講義氣，朋友有難必定相挺。

▍生肖蛇

別看生肖蛇平時不愛出聲，他們一旦對某件事情感到不滿，必定會大發雷霆，但要說他們蛇蠍心腸就有點太誇張了，因為他們其實不愛表達，多數情況下也都是選擇沉默，或許看上去脾氣不太好，但他們心眼都不壞。

▍生肖虎

有些人會覺得生肖虎不僅霸道，還很愛亂發脾氣，其實你只要和他們長時間相處，就會發現他們其實是個工作和生活分得很開的人。工作上生肖虎要求很高，因此給人留下了脾氣不好的第一印象，但在日常生活中，他們不僅會為朋友著想，還非常講義氣，只要朋友有難，絕對會盡力幫忙。

▍生肖馬

生肖馬個性急，講求做事效率要高、執行力要強才有真本事，此外他們對於看不慣的人事物都直言不諱，顯得脾氣差又高傲，給人一種冷冰冰的感覺，不過其實他們都十分好相處，對朋友更是真誠相待，是一個能給親朋好友帶來歡樂的人。

▍生肖豬

生肖豬其實在多數時候都是很溫順的，不太會輕易發火，也很能控制自己的情緒，不過當然也有控制不住的時候，屆時情緒高漲，他們就會大吵大鬧，甚至說一些狠話，讓人覺得很冷酷。實際上生肖豬心地很善良，不會輕易傷害別人，除非你真的觸犯他的底線。