近期頻傳國人遭人蛇集團誘騙赴柬埔寨等地從事詐騙反被虐，綠營原民立委伍麗華展開搶救並呼籲善心人士提供免息借款、協助被害人家屬贖人，該言論引發討論，同黨立委周春米稱，已與屏東縣長潘孟安提供一些相關後援以利即刻救援。

隨著國人遭誘騙出國求職反受虐案例頻傳，不少被害人家屬也陸續接獲人蛇集團來電恐嚇勒索贖金，已救回11人的民進黨籍原民立委伍麗華稱，她在協助救援的過程中，令她最難過的就是面對家屬籌措不到錢的窘境。她強調，「這不是捐款，她很努力地提供免息借款，也希望有人可以伸出援手」。

伍麗華的呼籲引起討論，同黨立委周春米20日被問及此事時，她說，已與屏東縣長潘孟安聯繫伍委員，並提供一些相關後援，以利即刻救援，她強調，台灣人很熱情，即刻救援國人絕對是當務之急，但因現今訊息混亂，如果過早表態力挺付贖金救人，可能會讓人蛇集團有機可乘，趁機抬高贖金價錢，反而不利救援。

潘孟安也指出，過去有個案例就因打草驚蛇，讓犯罪集團趁機轉移陣地，大家熱心熱血是好事，但這些人到底是被害者、犯罪者還是共犯之一，目前都還不清楚，所以還是由中央一致處理比較妥當，且除了境外犯罪集團外，國內人蛇集團的接應仲介也需溯源查辦。