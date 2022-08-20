台南市郭姓男子19日晚間9時許到永康區向葉姓男子討債，反遭葉男兒子杜姓男子與友人聯手羞辱，郭男20日凌晨1時許再找8名朋友分乘3輛汽車報仇。雙方人馬在東區遭遇，郭男人馬駕車衝倒對方整排機車，再持棍棒砸車，杜男等11人棄車逃逸，經路人報案，警方先依造砸車事證，依照妨害秩序與毀損罪函送台南地檢署偵辦。

27歲郭男為南區喜樹地區的古惑仔，23歲杜男則混跡永康區，郭男19日晚間與對方約定好，前往永康區復興路一處公園，向葉男催討14萬元債務，不料反遭杜男找來的一群友人聯手，持西瓜刀押人羞辱，當時驚動警方到場，憤怒的郭男不動聲色對警員佯稱沒事，事後卻找人助拳準備「私了」。

討債不成還遭羞辱，郭男懷恨在心，當晚立刻「烙人」3車9人持棍棒準備還擊，南區、永康區兩派人馬在平實公園遭遇，郭男一方持棍棒下車衝向對方，杜男一方反應不及，全部棄車落荒而逃，丟下的10部機車遭狠砸洩憤，並駕車撞倒整排機車。

公園砸車遭民眾目擊，心慌報警，警方趕到現場時，一干人都已跑光，警方循線將郭男等9人找回，並依毀損的10部機車找到被害人，台南市警1分局依照毀損機車事證，以妨害秩序與毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

因永康的債務糾紛引發東區的毀損案，古惑仔街頭鬧事，從永康打到東區，永康警分局事後在雙方第1次談判公園的草叢內尋獲2把西瓜刀，郭男堅持否認曾遭持刀威脅，警方將採驗西瓜刀上指紋，追查釐清真相。