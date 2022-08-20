2022台灣學生遊戲開發者論壇今在中央大學舉辦，國民黨桃園市長參選人張善政出席表示，盼年輕人可以投入電競遊戲軟體開發，此行業不僅在國際上具拓展機會，國內也已看見不少商機，期待能幫助他們創造事業發展。

台灣學生遊戲開發者論壇邁入第4屆，今年論壇活動多元，包括聚焦職涯發展的專題演講、菁英團隊經驗分享與開發者沙龍，還有與地方元素結合的地方創生演講，與教育結合的遊戲學習專題講座，以及議題討論工作坊、idea創意啟航展、landing夢想著陸展與mentor產學推廣展等活動。

張善政在idea創意啟航展體驗元智遊戲創作社學生設計的遊戲，和設計者交流開發時遇到的挑戰。張姓同學提到，設計前沒有任何資金與動力，做完才有辦法呈現，若以製作動力需求來看，遊戲設計產業最需要的是人才培育，台灣學校多以科技、半導體或光電產業為主，遊戲方面仍是社團形式，盼學校給遊戲創作者多點照顧。

張善政表示，電競經過多年發展，已不只是遊戲，也是種運動，現今許多國內電腦大廠，每年都製造專門針對電競遊戲所需的設備，所以在硬體方面，已在國內看見不少商機。

張善政也說，為解決青年創業者困擾，他先前針對青年就業提出5個友善系列政見，希望年輕人可以多投入電競遊戲的軟體開發，在國際上也具有拓展機會，期待能幫助他們創造另一塊事業發展。