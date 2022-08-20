高雄市前鎮區好厝邊社區發展協會今（20）日結合協會理監事、高雄市議員鄭光峰及前鎮區竹北里長參選人孫偉光等，於前鎮區辦理發放米、油、衛生紙及義剪頭髮活動，在疫情期間讓里民感到溫暖。

面對後疫情時期，好厝邊社區發展協會理事長邱泰源及理監事們持續關懷弱勢民眾。針對中低收入、身障及獨居等弱勢家庭發放米、油、衛生紙等日用品。

還有里內熱心的擅長美髮青年站出來免費為里民剪髮，許多參與活動的里民對此讚譽有加，也很感謝協會透由這次活動讓大家走出來，彼此互動一掃疫情陰霾，健康快樂動起來。