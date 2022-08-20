台灣一名50歲左右的婦人，平時有胸悶、胃酸逆流的狀況，誤信吃香蕉能改善胃食道逆流，豈料吃了1周後不僅未好轉，甚至出現胸口悶痛的情形，趕緊就醫治療，醫師得知後直搖頭，表示吃香蕉無法改善胃食道逆流，還可能加重逆流狀況。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在節目《健康好生活》提到，一名體重稍重的50多歲的婦女，平時就有胸悶、胃酸逆流的狀況，以前並不以為意，豈料近日症狀越來越嚴重，讓她感到相當不適，又遇到疫情不敢就醫，透過網路誤信香蕉能改善逆流狀況，因此嘗試看看。

葉秉威醫師提到，過去曾有研究指出，香蕉有抗潰瘍效果，能增加胃黏液生成，幫助胃黏膜修復，但胃食道逆流患者若吃太多或空腹享用，反而會加重症狀，婦人吃了一個多禮拜後，發現症狀愈來愈頻繁，而且還出現胸痛症狀，甚至痛到背部。

婦人懷疑是主動脈剝離，趕緊到心臟科就診檢查，但並未發生異狀，後來才發現並不是心臟問題，而是胃食道逆流引起，葉秉威醫師要求患者停止吃香蕉，並開立特效胃藥給她，症狀果然改善，他也說明，腸胃和心臟的症狀有時會有些相像，所以不好區分。

葉秉威醫師分享胃食道逆流的飲食原則，除了香蕉外，患者也應少碰4類食物，分別是「甜點」、「酸性水果，例如檸檬、橘子、番茄等」、「小零食，比如巧克力、咖啡、茶、酒、薄荷等」、「油膩食物」，這些食物會降低下食道括約肌鬆緊度、增加胃酸分泌、延遲胃部排空，讓逆流情況加劇。