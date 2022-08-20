現場有不少DIY手作體驗，吸引不少民眾參觀。（崔正綱攝）

其中一位學員薛亦翔，展示ERP系統操作。（崔正綱攝）

高雄市勞工局對身障民眾工作需求相當重視，開辦職訓課程培訓身障者工作能力。今日下午於駁二蓬萊B4倉庫舉辦成果展與徵才活動，並邀請企業聯合徵才，開放身障相關職缺，媒合身障人士就業。除了成果展外，還有免費DIY手作體驗、有獎徵答等活動，吸引一般民眾前來參觀，進而展示身障培訓成果。

勞工局表示，雖然近年來疫情嚴重影響大家生活，但持續擴增符合多元障別的訓練設備，讓身心障礙者能在疫情中持續學習不中斷，2021年協助訓後就業人數達109人，為全國第一。今年共辦理27班身心障礙者職業訓練，共有262人參訓，結訓後將持續輔導學員就業，預計就業率可達到70％以上。

其中一位雲端應用與ERP行政務班學員薛亦翔表示，因自己是早產兒患有小兒麻痺，行動不方便，從工廠技術員離職，隨後在網路上得知勞工局有開辦身障職訓，便去報名參加。因行動不方便，選擇ERP相關類型辦公室文書工作。

薛亦翔指出，但一開始是接觸到不同領域，光熟悉ERP系統架構就花很久的時間，幸好職訓講師都非常有耐心，除了懂得學員學習需求，還會對各個學員做不同進度的調整，讓學員都能完成培訓。

另一位客服行銷及辦公行政學員潘美玉表示，自己原本是護理師，原本在25年前退休，但由於家裡發生事情才會返回職場，但此時護理師環境又跟原本不一樣，才會前往就業服務站詢問進修時，得知有勞工局有辦此職訓，因為不太會電腦，才選擇客服行銷方面。

潘美玉表示，客服行銷及辦公行政學員課程也有電腦打字的課程，自己打字速度非常慢，看到有其他身障人士都打得比自己好，所以鞭策自己要多加努力，所幸後來中打、英打都有合格；另外聘請遠傳客服人員擔任講師，教導電話中要怎麼跟客人溝通、安撫情緒，這些技能返回診所當護理師時都有用到。很感謝勞工局有開辦職訓課程，透過培訓來讓自己重新與社會接軌！

除了培訓成果發表外，現場也有許多的免費DIY手作體驗、有獎徵答等活動，吸引不少民眾前來參觀，勞工局也透過此次活動，進而向民眾展示身障培訓成果。