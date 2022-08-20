彰化1處兩棟透天厝中間的防火巷被人目擊遭違法改建成鐵皮屋，該巷子13年還是正常模樣，但後來卻陸續被裝上鐵皮、屋簷、氣密窗、排風扇等等，完全堵死巷子；有網友PO出對比圖，而蓋此違建的疑似還是當地里長，里長事後回應原以為該處是私人土地，並非故意違建，將會配合政府處理。

有網友在PTT上發文，彰化市大埔的某路上有2棟透天厝中間的防火巷，10年來被改建成鐵皮建築，網友曝光的照片中，該防火巷2009年只有遮雨板，但2012時已有「倉庫」的外型，到了2014年巷子已經完全被堵死，成為小型建築物，原PO還爆料屋主疑似是當地的里長。

彰化兩棟透天厝中間的防火巷遭違法改建成鐵皮屋，該巷子13年還是正常模樣，但後來卻陸續被裝上鐵皮、屋簷、氣密窗、排風扇等等，完全堵死巷子。（翻攝自PTT）

根據最新Google地圖，該違建已裝上氣密窗、排風扇，原PO表示「整個防火隔間就是我里長的倉庫，上個月被檢舉，不拆就是不拆」，稱如果真的出事，增加救援難度，無法逃生該是誰要負責？據東森新聞報導，屋主解釋當初買屋認定這處是在所有權狀裡，不知道是防火巷，非故意違建，將會配合縣府要求。

其他網友留言「等到棺材抬出來就會有人處理了」、「支持檢舉」、「隔壁是里長辦公室，哎呦這水有深度啊」、「剛好她家做鋁門窗，發揮所長」、「議會不給編經費 當然就不用拆(得罪選票)」、「出意外自己死掉就算了，連累到別人就是垃圾」、「選舉到了，人民講話有人管的時機，好好善用，選完就沒機會了」。