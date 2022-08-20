嘉義縣長翁章梁（前排中）肯定各界聯合助學，200名學子受惠。（廖素慧攝）

嘉義縣政府與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會，20日舉辦聯合助學扶助暨表揚活動，20個慈善團體及各界人士共同捐贈獎助學金、愛心禮品共119萬5000元，捐助200名弱勢學子，縣長翁章梁鼓勵學子們善用社會的資源，勇敢踏實追求自己的夢想。

翁章梁表示，為協助弱勢家庭的學子就學，2011年起縣府與嘉義地區慈善團體聯合助學至今11年，設有「助學金」、「優異獎學金」、「善的循環」等項目，獲得社會慈善福利團體認同支持，累計結合43個企業、宮廟、慈善社福團體捐助獎助學金877萬7800元，由40個社福團體協助弱勢學子申請助學扶助金，幫助1614人次。

翁章梁說，這次募集119萬5000元捐助200名弱勢學子安心就學，縣府與助學單位合作建置完善教育環境，就像摩天輪的支架，支撐孩子往無際的學習天空前進，讓孩子們能安心學習、勇敢逐夢，夢想成真。

社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成說，身為家中長子的阿威，用助學金繼續學業，課餘分擔家務、照顧弟妹、參加志願服務活動，用他滿滿的心意及小小的力量回饋社會，相信他的認真努力一定能走出自己的路。

也拿助學金的小泉，高中就開始半工半讀，一直維持好成績爭取到獎學金，今年將升上大四，已考取多張專業執照，他希望學得一技之長，畢業即就業，減輕家中經濟負擔。

縣府社會局長張翠瑤說，社會局會持續關注弱勢家戶的需求，強化服務量能，同時透過助學活動，結合各界資源，一起守護弱勢。