警方公布真假衛福部網址的差異。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方發現，近期詐騙集團透過簡訊、郵件或iMessage大量發送「防疫紓困補貼網路申領」或「疫情紓困專案點擊辦理」等字樣的釣魚連結，民眾若誤點輸入姓名、身分證號、戶籍地址、上傳「身分證正反面照片」、「銀行帳號」、「網路銀行帳號、密碼」、「手機號碼」及「OTP驗證碼」等個資後，會遭偽冒開立電子支付會員並綁定銀行帳戶，帳戶款項藉由電子支付遭盜轉，求償無門。

刑事局表示，近一周民眾報案遭假紓困貸款釣魚連結詐騙案件中，除網路銀行遭盜轉款項占2成外，個資遭綁定電子支付占了8成，並以悠遊付、街口等2家為主。

警方已持續要求電子支付業者加強會員註冊、交易等各項驗證機制，並籲請各電子支付業者重視民眾帳戶遭詐騙集團冒名綁定的問題，與警方共同防制這種詐騙手法，避免被害擴大。

警方表示，衛福部已澄清，紓困方案申請已於去年6月30日截止，今年沒有相關紓困補助，更不會以電話、簡訊或郵件發送網址連結，也不會索取民眾銀行帳號、身分證統一編號等個資。

刑事局再次提醒，政府機關網址為「.gov.tw」，並不會於「gov」前直接冠上其他英文或數字(如mogov.tw)，切勿將個人金融資訊、存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機或E-mail驗證碼，任意交付他人或輸入於不明網頁而遭歹徒利用。如接獲相關釣魚簡訊，可截圖上傳至165官網線上報案或檢舉。