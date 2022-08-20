前新竹市長林智堅退選桃園市長後，外傳會入閣一事。對此，民進黨前立委林濁水今（20）日就表示，「藍人居然想入非非到這程度，真奇怪」，更發現桃園的驚人一幕，直呼，「三人剛剛宣布『桃園鐵三角』仍然存在，但定裝照已經是光劍二人組了」，引發討論。

前新竹市長林智堅因為台大國發所碩士論文被認定抄襲並且撤銷碩士學位，而退選桃園市長，蔡英文總統挺林智堅「戰清白」，但教育部稱並未接到林智堅申訴。林濁水今日在臉書上PO出一篇「林智堅獲關愛會入閣？」的文章表示，「藍人居然想入非非到這程度，真奇怪」，林濁水更接著說「豈不見，三人剛剛宣布『桃園鐵三角』仍然存在，林智堅也強調繼續在桃園發揮影響力，但是定裝照也經是光劍二人組了」，此篇文章一發出，許多網友們更是紛紛討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「有燦最美、運鵬相隨，鄭家第三任、穩贏」、「沒辦法，畢竟酬庸太常見，君不見新北落至閣揆，台中落至交通部⋯」、「桃園民進黨小雞都把小智的頭像拆了..看來鐵三角一出來大家可以躲就盡量躲..小智還在繼續作春秋夢」、「可割可棄」。