基隆市政府舉辦的「2022狗狗森友會」系列活動，20日下午首場活動在安樂區登場。市長林右昌到場參加，他表示，基隆五星級的動保所馬上就會落成，基隆第一座寵物公園將確定落腳處，希望將基隆打造成為動物友善城市。

基隆動保所每年都會舉辦的狗狗森友會活動，今年擴大規模，在全市七個行政區分別辦理具多元特色的活動，最終站將在碧砂漁港盛大舉行。活動中分別帶來趣味闖關與「乘風破浪遊基隆」、「汪汪訓練講座」等不同體驗，讓飼主與狗狗一起共度和樂時光，參與者還有機會抽獎獲得豐富的精美好禮。

林右昌表示，現在很多人家裡都有毛小孩，市府在各區舉辦狗狗森友會活動，讓飼主跟毛小孩有機會彼此交流；本市五星級的動保所馬上就會落成，第一座寵物公園也即將確定落腳處，希望將基隆打造成為動物友善城市。

產業發展處動物保護防疫所特別提醒，活動需要飼主與愛犬一同報名參加，而參與犬隻必須為已經完成寵物登記、狂犬病疫苗注射（活動日前10日效期內）及已絕育的符合法律犬隻，確保彼此參與活動安全無虞，更是希冀民眾彼此一同響應宣導飼主責任的觀念。

產業發展處處長黃健峰表示，市府在「尊重生命，愛護動物」施政理念下，確實執行「寵物應植入晶片辦理登記」、「寵物應絕育」、「寵物應每年施打一劑狂犬病疫苗」、「以認養代替購買」、「沒有買賣就沒有野生動物捕獵」，已有良好成效，另也加強飼主教育，讓寵物與人產生好的互動，促進家庭和樂，減少棄養產生。