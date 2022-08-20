睽違2年舉辦的2022桃園電影節昨（19）日晚間由開幕片《科學少女》世界首映揭開序幕，桃園新光影城LUXE廳超過300名滿場觀眾與劇組一同同歡，導演莊景燊在場上感性表示自己與桃園淵源深厚，除了去年播放的影集《神之鄉》在桃園拍攝，這次更是他繼《最乖巧的殺人犯》後二度獲選桃園電影節開幕片，除感謝桃園提供影視創作資源及曝光平台，也希望影迷朋友喜愛這部藉科普題材探討溫暖與愛的作品。

歷經700多天的等待，桃園電影節終於能回到戲院順利舉辦，在開幕儀式上，策展人楊元鈴致詞表示，今年影展主題「魔幻時刻」呼應社會脈動，歷經變幻無常的疫情改變生活模式，期望透過本屆精選的新作與經典，一同經歷電影跨越地域疆界，光影及故事帶來的奇幻魔法，楊元鈴指出，除了年度主題和台灣獎競賽放映，今年還特別規劃「辯士留聲機」單元，邀請辯士現場即席解說電影，體驗早年特有的觀影文化，邀請影迷來到戲院感受電影帶來的「魔幻時刻」。

開幕片《科學少女》導演莊景燊，也率領主要演員盧以恩、王傳一、姚以緹、林暉閔、李知安等人出席，這次是他繼《最乖巧的殺人犯》後2度獲選為桃園電影節開幕片，加上去年的電視劇《神之鄉》在大溪拍攝，自己大學時也在桃園求學，「我的人生有三分之一都在桃園度過」，直言桃園像他的第二家鄉，對於該片能夠完成，莊景燊導演感謝身兼監製的王銀國與吳嘉麗2位教授一同發想故事，讓觀眾能看到這部結合科普知識與生命教育的電影，王銀國監製則笑說難以相信這部片可以完成，在有限的拍攝資源下，經歷疫情與各種困難，如今終於能在大銀幕放映，「沒想到拍一部電影這麼難，比拿學位、拚升等還難！」

盧以恩在片中飾演經歷喪母之痛的高中生，直言看完首映才發現原來自己演了這麼多場哭戲，回想拍片過程更表示天天都是挑戰；分別飾演母親和機器人「艾普洛」的姚以緹說，要揣摩機器人的難度很高，她在事前花許多時間去研究機器人的演出方式，「為了演出機械感，我甚至連呼吸和眨眼都要控制！」飾演父親的王傳一則說前置期花費許多時間和導演討論，這次演出讓他拋棄過去演出偶像劇的包袱，希望大家透過這部電影能去探討生命議題。2位飾演同學的演員也回憶拍攝過程，林暉閔說自己最痛苦的莫過於和貓對戲，「當時天氣很熱，但我身上穿了很多，整場戲追著貓跑，後來還發現自己對長毛貓過敏，甚至有點呼吸困難，還是硬撐著把片拍完。」李知安則說看到前輩們的演出非常感動，也感謝林暉閔和盧以恩在拍攝過程中分享表演經驗。

2022桃園電影節現正舉辦中，即日起至23日於桃園新光影城放映，24日至28日則在桃園in89統領影城進行映演，8月20、21兩日還將於中央大學人文藝術中心107電影院播放珍貴35mm膠捲拷貝，共有59部參展影片，於10日展期期間放映113場次，多名台灣獎入圍劇組及知名影評人也將接力出席映後座談及講座，票券現正熱賣中，歡迎影迷親至影展服務台購票，或於OPENTIX兩廳院售票生活線上購買，更多影展資訊與活動詳情，可上官方網站、臉書粉絲專頁、官方IG或YouTube頻道查詢。