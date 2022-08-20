蔡英文強調，2020參選總統時，台中市的小英之友會是人數最多，全台灣組織最綿密的小英之友會，我們是一個有熱情、有戰力的團隊！（陳世宗攝）

蔡其昌表示，給他一個機會帶領台中進步，一起用行動改變台中、翻轉台中。（陳世宗攝）

台中市小英之友會20日在台中舉辦企業顧問團授證典禮！蔡英文總統及民進黨各公職人員，企業顧問團總團長沈國榮和各界企業人士，「生命鬥士歌手」蔡義德等出席力挺。蔡英文強調，「2020參選總統時，台中的小英之友會是人數最多，全台灣組織最綿密的小英之友會，我們是一個有熱情、有戰力的團隊！」現場湧入超過600位支持者高呼「蔡其昌凍蒜」。

蔡英文總統說，今天來到台中見到中台灣百工百業的好朋友，感到非常的溫暖、感動！今天距離2022年底選舉還有98天，這一次我們要展現台中人的決心，讓台中有改變的機會，民進黨在台中推出行動派的候選人蔡其昌，他是我們台中最有實力的立法委員，每次選舉得票率都是名列前茅，在2008年民進黨最艱困的時候擔任我的發言人，陪我一起帶領困境中的民進黨，一起面對社會大眾對我們種種的質疑與期待。

蔡英文指出，現在台中正在快速發展跟轉變的時期，尤其是交通建設，台中需要一個有行動力、執行力的市長，這四年來我們看不見台中的發展，有許多建設的進度緩慢甚至停滯、延宕，只有捷運綠線通車，藍線至今還在可行性評估規畫，台中值得更好的市長。

蔡英文強調，讓其昌為台中市大翻新，小英之友會是我們年底選戰重要的一員，不只台中市長要贏，議員也要贏，還有最重要的「18歲公民權」修憲複決，也要拜託大家共同支持，讓民主制度的拼圖拼上去，讓台灣的民主更成熟。

民進黨台中市長候選人蔡其昌，再次強調自己所提出的「台中十大建設」，從營養午餐免費、老人健保補助、社宅倍增、捷運動工等，會努力帶給台中這座城市更好的發展，懇請小英之友會的支持者，年底選擇一個會做事、有行動力、有執行力的市長，給蔡其昌一個機會帶領台中進步，一起用行動改變台中、翻轉台中。

小英之友會理事長李茂盛及顧問團總團長沈國榮共同表示，感謝今天超過600位台中小英之友會的會員到場支持，台中是影響台灣未來發展重要的城市，今天聚集大家在一起，共同支持蔡英文跟蔡其昌，讓蔡其昌擔任台中市長，台中市議員全壘打，打造台中成為最宜居的城市，繼續推動台中市的城市進步。