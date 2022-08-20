味全龍隊20日在天母主場舉辦「徐總日」，龍隊全隊都穿像85號球衣紀念已故教頭徐生明，賽前也邀請遺孀「師母」謝榮瑤開球，她原本想要展現一下之前在韓國時徐總曾教她左手投球，卻因為手套是右投手的而作罷。

8月24日日徐生明忌日，選在徐總過世前夕龍隊為他舉辦主題日感念他，謝榮瑤也十分感謝味全球團為徐總所做的一切，「他在味全的這段時間是最開心、最風光，當然也有傷心、措手不及的時候，但現在球隊回來了，也要為了這些小龍們繼續往前看，我想他應該在天之靈有助一臂之力。」

去年「徐總日」時，天母球場下起大雨，但外野後方天空卻也掛著一道大大的彩虹，謝榮瑤說：「今天我跟他上香的交代的第一件事就是不准下雨，想到去年我弄好的頭髮變得像瘋婆子，邀請來的貴賓穿著西裝淋雨，對他們真的很抱歉，好在他們都不介意，還說去年那樣的場景很感動。」

由於今年徐生明忌日將滿9年，對道教而言9年是很重要的，所以今天上午跟徐總上香時，謝榮瑤就先「烙狠話」，「我叫他24號自己看著辦，看他想不想要看到我替他準備的東西，如果下雨的話明天上香就沒有咖啡喝。結果今天不只沒下雨，還讓我連開球都這麼準，球直接進到（張）泰山手套中。」

今天開球前，平時慣用手是右手的謝榮瑤原本想改當「左投」，但後來因為手套而作罷，她也分享過去與徐總的小故事，「那時候我們剛去韓國，徐總就有教我投球，他說反正你兩隻手都沒力，不然用左手投看看，本來我剛剛也想展現一下當初徐總教我的左投。」