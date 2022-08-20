「2022旗津風箏節」20日、21日於旗津海水浴場盛大展開，高市府觀光局邀請亞洲國際風箏聯合會及超過40位風箏好手，以《大魚世界》為主題連袂放飛上百隻風箏。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022旗津風箏節」20日、21日於旗津海水浴場盛大展開，高市府觀光局邀請亞洲國際風箏聯合會及超過40位風箏好手，以《大魚世界》為主題連袂放飛上百隻風箏。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022旗津風箏節」20日、21日於旗津海水浴場盛大展開，高市府觀光局邀請亞洲國際風箏聯合會及超過40位風箏好手，以《大魚世界》為主題連袂放飛上百隻風箏。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022旗津風箏節」20日、21日於旗津海水浴場盛大展開，高市府觀光局邀請亞洲國際風箏聯合會及超過40位風箏好手，以《大魚世界》為主題連袂放飛上百隻風箏，高雄首度舉辦「旗津風箏節」，就讓旗津海水浴場的天空化身最熱鬧的海底世界。

旗津風箏節由30隻大鯨魚風箏群率先升空，以壯觀的氣勢為活動拉開序幕，隨後多隻35米超大章魚領軍的海洋造型風箏隨即起飛，兩大群組的大魚風箏翱翔在旗津天際，許多遊客觀賞壯觀的海洋魚群風箏後，紛紛直呼實在很好拍也好夢幻。

高雄市長陳其邁表示，旗津是今年高雄旅遊熱度最夯的景點，今年1至7月累積遊客人數超過350萬人，相較去年同期翻倍成長231％，亮點硬體建設旗津版藍眼淚、波波草、星空隧道等一推出就吸引許多民眾前來拍照打卡，而軟體部分市府自3月推出一連串振興推廣活動，搭配旗津振興團體旅遊補助計畫及旗津券的發放策略，成功讓遊客回流。

旗津暑假期間嗨翻天，除了有黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、氣墊樂園讓大小朋友玩到不想回家，今年更首度舉辦「2022旗津風箏節」，將全台最大、最壯觀的大魚風箏齊聚旗津天空，包括超過30隻鯨魚群風箏，還有巨型章魚、魟魚、水母、烏賊、螃蟹等海洋生物大魚風箏同時在旗津空中飛翔，旗津天空頓時化身海洋世界。

此外，主辦單位特別於20日晚間加碼舉辦夜光風箏展演，海洋世界的巨大章魚、海底三葉蟲、小丑魚、水母等夜光風箏在空中閃閃發光，將旗津的夜空點綴得亮麗繽紛，而21日也將邀請剛拿下T1籃球聯盟總冠軍的高雄全家海神籃球隊球員挑戰放飛籃球造型風箏、DIY彩繪風箏，並加入玩沙行列，合力完成全家海神隊徽。

此外，「沙排派對」初賽也將在20日於旗津海水浴場沙灘吧前排球場熱血開打，當天預計有40組沙灘排球隊伍在沙灘上揮灑汗水，初賽勝出的10支隊伍將於9月3日進行總決賽。