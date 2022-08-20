媒體人黃揚明。（資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）強推「數位中介服務法」草案，媒體人黃揚明痛批，這個法案用25億元成立「網軍」，在網路當糾察隊，「逼你不能講話」，所有監督政府的言論都會被打成謠言，是可怕的箝制言論惡法。

黃揚明今（20）日在中天電視《周末大報掛》指出，這個法案有一個很荒謬的地方，就是哪些機關可以決定言論不可以放在網路上？結果幾乎整個行政院各部會都可以，亦即完全由政府決定。

黃揚明分析，《數位中介服務法》還要用25億元基金成立民間機構當側翼打手，代表「網軍體制化」，在網路當糾察隊，再報給政府，如果再罵政府，該言論就下架，否則每一則就罰500萬元。

黃揚明直言，這就是《數位中介服務法》的真相，但現在都被包裝為防止詐騙色情訊息，可是這些詐騙色情訊息現在都有法可管，只是抓不抓而已。警政署早就可以動作，為何還需要另外另一部《數位中介服務法》？就是要全面掌控輿論。

黃揚明強調，這是《出版法》復辟，過去是由《出版法》決定哪些人可以出版報紙雜誌等，沒想到現在連網路所有言論都要被政府定義。

他舉例，以後林智堅的論文被說是抄襲的時候，只要教育部出來說不行，就會被下架，指控林智堅抄襲論文的言論完全不會有人看到。即便去台大檢舉，進入學倫會調查，他們會聽陳明通的，因為官方訊息會變成唯一真理，台大學者只會得到陳明通的說法。以後就是陳明通說了算，林智堅說了算。

黃揚明呼籲，如果這部法律要通過，一定要上街頭，因為這比「服貿」更嚴重，「這已經是逼你不能講話」，連在網路上發表言論的自由都要聽政府的。

對於民進黨澄清說沒有要強推這部法律，並稱蘇貞昌踩剎車。黃揚明怒言，「神也是你、鬼也是你」，提出法案的NCC也是行政院的部會，等到輿論炸鍋，蘇貞昌又出來喊暫緩。黃揚明推測，應該是等選後再說。

他再次呼籲，這個案子一旦通過，所有監督政府的言論都會被打成謠言、危害國家安全、危害公共安全因為決定者是政府，這是最可怕的箝制言論惡法。