有些女人充滿魅力，無論男女老少都會想待在她們的身邊，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，天秤座、雙子座、射手座、雙魚座、獅子座的女生不僅優雅、熱情，還非常有魅力，在人群中十分受歡迎外，連身邊的男人都想要把她們寵上天。

▍優雅如法國女人的「天秤女」

年輕正妹容易吸引男人目光，而有一種女人同樣讓男人目不轉睛，她們的眼角可以看出有點年紀，但時尚的髮型、剪裁精緻的大衣、昂貴卻內斂的手拿包、加上品味獨到的高跟鞋，就像從法國老電影走出來的女人。

天秤女就有成為這種優雅女人的能力，她們追求事物的平衡、協調，年輕時不走辣妹路線，而是探究穿衣品味，善於社交的能力也只會隨時間愈來愈強，男人會無法自拔地愛上妳，就像是年輕時戀愛的悸動心情。

▍智慧凌駕美貌的「雙子女」

遲鈍、固執、保守是我們最害怕老了之後出現的個性，但聰明伶俐的雙子女可說是天生就有上數個性的抗體，她們喜歡接觸新鮮事物，最怕的就是生活無聊，而且隨著年紀增加，她們只會懂得愈來愈多，本來只是喜歡喝咖啡，成為熟女後善於泡咖啡，本來只是喜歡聽音樂，終將拿起吉他自彈自唱。

年輕的男人喜歡漂亮的女人，而成熟的男人懂得珍惜聰明的女人，他會寵愛妳，帶妳享受這個世界一切新鮮事物。

▍不知年紀為何物的「射手女」

很多時候愛情走到盡頭，是因為兩個人的心都老了、疲累了，不過放心，這種恐怖的事情不會發生在射手女身上，因為她們開朗的笑容就是治癒老態的靈藥，遇到任何事都能樂觀看待，讓外表比實際年齡年輕了好幾歲，樂於嘗試的勇敢個性也能輕鬆加入年輕人的話提，其實不用別人說，妳自己也不怕老。

男人就容易被這樣的女人打動，看到笑容燦爛的妳，彷彿像是看著年輕的女孩，他們會疼愛妳，怕妳因為衝動而受傷，但其實妳自己知道，所謂的衝動、不受拘束，早已在心裡有個底，這是年紀教會妳的事。

▍用浪漫書寫生命的「雙魚女」

有很多女人，就算年輕也不懂得何謂浪漫，但有一種女人就算到老，都還是浪漫的無可救藥，她們深信愛情的核心就是不理性、超出尋常的感性，而雙魚女就有這種滿溢出來的溫柔，這個世故的社會在她們身上似乎沒有留下痕跡，甜甜笑容讓男人忍不住都心動。

這都是來自於雙魚女的同情善感，能夠捕捉到情緒上最柔軟的部分，也懂得體貼對方，讓對方跟妳相處起來如沐春風，很難不疼妳。

▍小妹妹贏不了的「獅子女」

工作失敗是一種輸、感情失和是一種輸，服老也是一種輸，對獅子女而言，輸是件不可原諒的事，因此她們不會讓自己出現老態，懂得運用健康飲食、瑜珈重訓維持完美體態，美甲美髮當然也少不了，年紀越長膠原蛋白越少，但錢包可是越厚，那些小妹妹們不見得能贏得了。

這種讓自己常保青春的執著，會讓許多男人放心，知道和妳在一起後妳不會出現幸福肥、黃臉婆等狀況，當然也就對妳死心塌地，當然要成為妳的男人也不容易，他們不自我要求恐怕就直接被妳淘汰了，畢竟主控權一直都掌握在妳手中。