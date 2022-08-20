南投分局長陳榮俊（左）表示，參賽者有遠自基宜花東高屏及金門，參加件數高達6743件，最後獲獎共計118件作品。（水土保持局提供）

農委會水土保持局南投分局111年「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎活動，20日下午於麗寶Outlet Mall盛大舉行。（水土保持局提供）

農委會水土保持局南投分局111年「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽頒獎活動，20日下午於麗寶Outlet Mall盛大舉行，敬邀全國民眾一同支持最閃亮老、小頑童大畫師「全齡畢卡索」；透過繪畫比賽宣導生態保育、水保永續的概念，從繪畫的過程中帶領繪畫者理解水土保持與保水、護土治理工法和功能，引起民眾熱烈的迴響。

農委會水土保持局長李鎮洋說，此次活動獲得閃亮組第一名的黃舜姿百歲阿祖，她以獨特的畫風、豐富的構圖及著色技巧，贏得大眾一致讚許，完整呈現了「百歲畢卡索」的不老精神；希望透過此次活動，使水土保持的觀念與美學教育在民眾的生活中落地生根。

今年繪圖的主題，以埔里地方創生的白魚復育、有機茭白筍及水保坡地防護、產業創生面向為推動目標，繪畫比賽宗旨包含了兒童教育及綠色老人照護的精神，大多數社區關懷老人透過繪畫可以療癒身、心、靈，且今年有號稱「搖滾閃亮組」的組合，超過90歲參加比賽者共10位，可謂十全十美，為表揚他們的不老精神，評審們一致給與至高的評價與肯定。

異想世界創意非凡，公開評選，決屬佳作。水土保持局南投分局長陳榮俊表示，今年歷經二個多月的評選過程，參賽者有遠自基宜花東高屏及金門，參加件數高達6743件，為審慎公開透明，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也於「農村小童」FB粉絲團開放民眾進行人氣票選活動，讓作品評選更公開、更公正，最後獲獎名單共計118件作品。

今年頒獎活動除入圍獲獎作品作者上台頒獎外，亦可在現場藝品迴廊欣賞所有的作品，及體驗滴滴噠噠水保闖關體驗營、農萊市集的「玩、賞、購」，更結合「水保VR體驗趣」與「精質農萊賞玩購」，讓參加的民眾能透過闖關體驗及農萊市集的精質產業，了解水土保持局致力於水土保持、農村再生及產業創生面向的努力。

水保局強調，透過跨域結合、產業知識技能，逐步建構完善創新的農村新價值。南投分局於農村創生投入更多元心力，諸如蝴蝶、白魚生態復育、原民文化技藝創新、友善農事體驗、咖啡茶香巡禮活化、亮點農村區域觀光、青年洄游創生、綠色長壽照護等，更是盡心盡力多面向的輔導與協助，也展現出許多亮麗的成績。