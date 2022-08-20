由影帝梁朝偉與影后張曼玉攜手演出的《花樣年華》，在國際名導王家衛的鏡頭魅力下，流動最真誠的曖昧情感，觸動人心。不僅獲得眾多國際影展最佳外語片殊榮，更在各家媒體的「百大電影」名單中屢屢入榜，被視為21世紀最經典的電影之一。

2位巨星透露雖然《花樣年華》歷時15個月拍攝，但彼此對戲的過程是相當順利的，張曼玉形容：「就像在打兵乓球，對方發一個球過來，都能自然地回應，形成非常多火花！」回憶起首次合作的警匪港劇《新紮師兄》，當時青澀的張曼玉即與梁朝偉飾演螢幕情侶，張曼玉更透露當時梁朝偉曾和自己說：「你不懂演戲就回家去吧！」然而經歷多年的演技磨練之後，2人在《花樣年華》中展現十足的默契與專業，成功讓該片驚豔世界。

梁朝偉和張曼玉在王家衛的鏡頭魅力下，流動最真誠的曖昧情感。（CATCHPLAY提供）

《花樣年華》4K修復版將於9月16日在台上映，為讓影迷提前朝聖大銀幕浪漫經典，片商CATCHPLAY與MUVIE CINEMAS合作推出TITAN廳特別限定場，除了以巨幕廳高規格放映外，現場將發送入場限定禮《花樣年華》「20週年紀念版」A3海報乙張，詳細場次資訊請上CATCHPLAY臉書粉專查詢。

梁朝偉隔空為好友杜德偉加油打氣。（摘自微博）

另外，近日杜德偉參加昨（19日）開播的大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》，梁朝偉也隔空為好友加油打氣，直呼：「Alex在我心目中，你是完美的，沒甚麼東西需要改變，做回你自己吧，加油！」影片中的他還特別以超近「男友視角」拍攝，意外在網路上掀起熱議，即使打扮居家，依舊帥氣十足。