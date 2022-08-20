舉重女神郭婞淳（右）20日返回家鄉台東，除了分享新書內容，也與同樣是台東女兒的縣長饒慶鈴（左）討論面對壓力的克服方法。（蔡旻妤攝）

舉重女神郭婞淳20日返回家鄉台東分享新書內容，紅葉國小的棒球小將說，婞淳姐姐是大家心中的英雄、偶像，未來想和她一樣在國際賽事中發光發熱。（蔡旻妤攝）

舉重女神郭婞淳20日返回家鄉台東，除了分享新書內容，也與同樣是台東女兒的縣長饒慶鈴討論面對壓力的克服方法。郭婞淳感動地說，感謝饒慶鈴近年為台東帶來許多改變，但不變的是，每當踏上台東的土地，就是回到充電的地方，台東縣培育出許多優秀運動員，很開心也很驕傲自己是其中1個。

身著運動勁裝的郭婞淳，才步入會場就獲得在場鄉親的熱烈歡迎，她親切地與大家分享自己努力和訓練的經驗。台下座無虛席，來自各級學校的運動員到場支持，紅葉國小的棒球小將說，婞淳姐姐是大家心中的英雄、偶像，未來想和她一樣在國際賽事中發光發熱。

郭婞淳提及當時亞運半年前受重傷，差點放棄比賽和舉重之路，但是她堅持下來了，回首一路有淚，有汗水，還有更多的是喜悅。她希望自己的《舉重若輕的婞念》一書能成為他人在遇到困難時的力量。她強調，「文字很輕，但組成的1句話，都可以是非常有力量的」。

郭婞淳說，閱讀是很好的舒緩壓力和突破方式，從前不愛碰書的她，如今已有7本記錄曾閱讀過的金句。她每次比賽前後都會拿出來讀一讀，也讓她在理解訓練方式、比賽和面對媒體對答間進步許多，愛好彈鋼琴的她說，除了專精項目，有空投入不一樣的與趣也是好方法。

饒慶鈴表示，郭婞淳有著台東人獨特的樂觀心性，每當跌倒受傷，就先躺平休息，等到調整準備好再出發，努力會有最好的回報。

台東縣府教育處指出，今年7月已將郭婞淳新書贈送給全縣高中及國中小體育班師生、教練及校長等，期待大家從書中的1句話、1個觀念，得到寧靜與力量，親身經歷閱讀帶來的幫助。

「其實我在很早之前，就一直很希望自己成為很有影響力的人，漸漸地我覺得有做到一些，但我覺得可以做到更多。」郭婞淳認為，透過出書讓她獲得更多前進的動力，也謝謝在運動生涯中一路幫助過她的人，她才可以走到現在。