日頭赤炎炎，許多人害怕吹冷氣消暑會讓帳單爆表，卻忽略了冰箱也是耗電的元凶之一。台電表示，冰箱門膠條老化，可能會導致「漏氣又漏財」，因此，台電分享了許多冰箱保養與省電的撇步，教導民眾輕鬆守住荷包。

台電在臉書粉專《台電電力粉絲團》中指出，冰箱是全年無休的家電，但許多人往往會忽略「冰箱在漏氣」，除了會讓冰箱溫度升高導致食物容易壞掉以外，壓縮機也會因此頻繁啟動，無形中增加耗電量。台電呼籲，要定期擦拭冰箱門膠條、密封條，檢查是否有老化或密合性變差情況，若發現膠條有老化要即時更換，花小錢就能省大錢。

不僅如此，如果冰箱內部存放過多食材，也會讓冷空氣無法順利流通，不但耗電，更降低保冷效果，建議食材最多存放八分滿，並分類分區擺放或加上標示，減少開門讓冷空氣外流的時間。

冰箱膠條老化是耗電元凶之一，台電提醒民眾可以「花小錢省大錢」。（圖／取自FB台電電力粉絲團）

台電分享6個清理冰箱的步驟，首先將電源插頭拔掉，清除過期、腐壞的食品，並用天然或是中性的清潔劑擦拭冰箱，切忌使用廚房抹布，因為其中可能會有油污或鹽份汙染冰箱，要特別注意的是，冰箱磁條、底部與周圍也不能忽略，最後要記得用乾布擦拭插頭、插座上的灰塵，避免過多髒汙引起電線短路。