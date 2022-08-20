民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日表示，照顧長輩是政府重大責任之一，安老津貼受惠的不只長輩更是整個家庭，高虹安對發放安老津貼「設但書」，承諾發放又刪文收回，都是事實，如果高在財政上做不到，不如交給專業的沈慧虹，她是3位參選人中唯一有編列預算經驗的人。

而針對「安老津貼」的臉書貼文一事，高虹安今天稍早表示，財政許可下會續發敬老金，臉書刪文一事，主要是她拜訪百歲林老爺爺後，爺爺家人擔心老爺爺住居會不會被影響，所以私下聯繫希望移除當天臉書文，並不是對安老津貼和敬老政策反悔，她也要呼籲不要因選舉就惡意放大每件事。

沈慧虹表示，高虹安作為市長參選人，不應以財政無法負擔為藉口，掩蓋提不出解方的事實，更不應該沒把握、沒規畫就不負責任的亂開支票，欺騙老人家，發文消費老人家又急著刪文，更以「在財政紀律許可情況下」為說法，為發放安老津貼設下但書，立場搖擺模糊。

她強調，如果高虹安在財政上做不到，不如交給專業的沈慧虹。

沈慧虹指出，她有30年的行政資歷，過去在新竹市政府8年期間，持續發放安老津貼，照顧長輩，財政不僅沒有被壓垮，債務清償的部分還大有成果，去年度公務預算債務較2014年大幅減少32.1億元，且執政7年間，有6年決算歲入高於歲出，皆為剩餘。

她強調，財政規畫是非常專業的事，她是3位參選人唯一有預算編列經驗的參選人，與其交給跑到台北市政府當市政實習生的高虹安，不如讓最有經驗的沈慧虹來當市長，她絕對不會面對他人質疑，就輕易收回對長輩的承諾。