8月的第三個星期六是國際流浪動物日，國民黨台北市長參選人蔣萬安於今在臉書公布動保新政策，強調要將台北市打造成寵物友善城市，並將以醫療、空間及運輸等三大面向來推行，蔣萬安表示，台灣的動物政策還不完善，在去年的國際流浪動物日當天，農委會對154隻走私貓咪執行安樂死，是動保極大的諷刺，因此要為毛小孩爭取福祉，持續努力。

蔣萬安表示，「愛牠就不要遺棄牠」，在台灣每個人對這句話都朗朗上口，但根據農委會2021年調查，街頭上光是遊蕩犬就有15萬隻(流浪加放養)。蔣也透露，自己養過五隻毛小孩，且牠們是我們的家人，會讓家人在外流浪嗎？強調「我們不會拋棄家人，當然也不能拋棄毛小孩。」

除了呼籲「領養代替購買」外；蔣也呼籲民眾，可捐出家中多餘物資如毛毯及飼料給動保團體、流浪動物收容所，讓浪浪過上安穩的生活。蔣萬安另批，台灣的動物政策還不完善，在去年的國際流浪動物日當天，農委會對154隻走私貓咪執行安樂死，大批貓奴湧入蔡總統臉書抗議，動保團體抨擊這是「極大的諷刺」。

蔣萬安最後表示，未來北市毛孩政策會從三面向進行，第一是醫療，推行寵物保險，降低飼主醫療負擔，進而減少棄養；第二是空間，以市有公園規劃狗狗專區、流浪動物之家增加可親近性，推行生命教育，提高市民領養意願；最後是運輸，將參考日本新幹線，推出寵物專車或車廂，寵物跟飼主出門可以不用觀籠。