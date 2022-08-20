抗癌8年的余苑綺，近日因病況惡化，緊急住院療養，爸爸余天透露她現在狀況仍沒改善，但見到孩子時有激起母愛和求生意志，據悉，她目前意識時好時壞，已交代臨終時，只希望先生在場，讓余天一度無法接受。

據《三立新聞》報導，目前住在北榮VVIP病房的余苑綺，因為癌細胞已擴散，她幾乎沒有吞嚥能力，不太能張嘴吃飯，醫療團隊不再使用任何化療藥物，以減痛照護為主。

而或許是不捨家人，余苑綺也表明，自己臨場前，只要先生在場就好，讓余天得知後，一度情緒激動、無法接受。余天今(20日)下午受訪時，透露女兒目前最嚴重的就是2個肺，照X光幾乎都是白色，等於都已經感染，現在用全氧在呼吸。

不過她看見孩子後，有激起求生意志：「我不會那麼容易死的」，讓余天聽了很感動，「所以我說我們大家一起拚好不好，她說好，我聽了就很高興啊。」表明和妻子李亞萍絕不會放棄，也希望外界幫忙集氣，幫助她度過難關。