時隔13年再演艾斯特，伊莎貝拉已25歲，挑戰更大。（寶嘉提供）

茱莉亞（左）和伊莎貝拉一起拍攝時，必須穿上18公分高的特殊靴子。（摘自Isabelle IG）

伊莎貝拉和2個可愛的替身童星搞怪合影。（摘自Isabelle IG）

全球影迷苦等13年的驚悚電影《孤兒怨》終於推出續集《孤兒怨2：最黑暗的過去》，再次回歸飾演最恐怖9歲蘿莉「艾絲特」的伊莎貝拉，現年已經25歲，她接受訪問時透露，最大挑戰莫過於身高已162公分的她，還得呈現孩童的高度，雖有2位可愛童星當替身，但多數親自上陣的場景都得蹲著拍，她笑說：「我真的蹲了很多，蹲到長了非常好的肌肉，每天都在鍛鍊。」

伊莎貝拉完全不靠電腦特效、現代化妝技術，而是透過精湛演技及借位手法，來降低視覺年齡，重現9歲的稚嫩外型。為了呈現身高差，她和飾演媽媽的茱莉亞一起漫步的畫面，朱莉亞得穿著超高鞋子拍攝，「那是18公分高的流蘇靴子，很像在做特技。」而2人近身打鬥場景，伊莎貝拉則必須坐在4輪娃娃椅，腳踩在地上隨鏡位挪動，呈現打架時的動態感，「我還得假裝在走路，大家都在憋笑。」

艾絲特頂著雙馬尾可愛又帶點詭異的外型，已成功成為一個標誌，伊莎貝拉分享第1集電影上映時，她回學校上課，同年級的孩子拿著印有艾絲特頭像的杯子、面具和T恤朝她走來，但大多數人一開始都認不出來她就是艾絲特，也因此能度過平凡的青少年時期，「我很幸運仍然能夠做我自己，做一個孩子，以正常的方式成長。」

艾絲特之所以令人不寒而慄，在於雖然擁有兒童的外表，但實際上是名33歲患有「腦垂體機能低下症」且極度暴力的成年女性，利用稚嫩外表博得男性的關愛。伊莎貝拉認為即使艾絲特人設並不討喜，但能感受她對愛的渴望，因此在最新一集開拍前，她與導演、編劇聊了許多，希望能展現艾絲特的人情味，讓觀眾找到喜歡她的地方。

這次她也身兼製作人，參與幕後過程，她說最有趣的地方是她在電影中扮演孩子，但導演喊卡後，她必須回到大人狀態，到監看器後面和團隊一起看演出，做出最實際的決定，「同時成為一個孩子和成年人，這很有趣。」

近年超級英雄電影當道，伊莎貝拉說自己對所有類型演出都抱持開放態度，也會想演超級英雄，「我想我會做得很好，我喜歡運動，很樂於在片中扁人、當個狠角色！」