屏縣府「縣政亮點特展-Future Pingtung 未來號」20日在勝利星村盛大開幕。（謝佳潾攝）

屏縣府「縣政亮點特展-Future Pingtung 未來號」20日在勝利星村盛大開幕。（謝佳潾攝）

屏東立縣至今70年，現任縣長潘孟安為讓民眾看見故鄉的成長，以屏東願景館之衛星展館為概念延伸，透過7大主題、12面向在勝利星村策展「縣政亮點特展-Future Pingtung 未來號」，融合平面、數位及互動展方式展現政策成果。

潘孟安指出，屏東立縣逾一甲子，有著歷屆縣長及縣民們共同努力的軌跡，而為讓居民與遊客能更了解、感受並看見屏東，團隊除在縣府設置願景館外，還特別在勝利星村策展，透過7大主題及不同的12面向，呈現出屏東近幾年如何破繭而出。

潘孟安說，縣政亮點特展是將勝利137空間融入車站構想，讓參觀者想像化身成旅人前來「勝利站」搭乘未來號，並穿梭車站內「啟程售票區」、「旅客服務中心」、「好屏販賣部」、「137月台」及「未來站長室」等各展區看見縣政成果。

戴上列車長帽子的潘孟安開心道，希望參觀者在一連串「看見屏東」、「感受屏東」及「互動屏東」的體驗後，都能一同想像屏東未來，同時也運用科技及免費車票互動，透過展覽回顧及感受屏東近幾年相關文化、產業、教育、農業及交通等蛻變。

潘孟安強調，在展覽的最後，「未來站長室」會運用3D環景技術，帶領參觀者走訪屏東5個文化場館，身歷其境感受建設成果。

屏縣府表示，參觀者可在「啟程售票區」領取入境車票，隨後在7大主題中投入代幣，即可選擇想認識的屏東樣貌，並換取專屬紀念票券作為隨身屏東旅遊指南。或是走入「好屏販賣部」，看看經縣府大力支持的屏東職人、小農、社區的用心商品，往搭乘未來號前，選購最具屏東特色的伴手禮。