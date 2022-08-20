民進黨縣長參選人Kolas Yotaka指控紅包有縣長名字，縣府原民處出示只有「花蓮縣政府敬贈」。（縣府提供）

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka緊咬「豐年祭」議題！繼臉書爆料上週受邀參加部落參加祭典，卻被遲到的縣長徐榛蔚「請」出會場，縣府否認。今天臉書接著爆，徐到部落發紅包做個人公關，紅包袋卻寫自己的名字，縣府原民處說明，預算經縣府編列議會通過，表達對部落堅持傳統文化和祭典的肯定和支持，紅包袋上只有「花蓮縣政府敬贈」，並沒有縣長名字。

Kolas Yotaka臉書指控，不管遲到多久、不管再晚，「縣長」都要來發紅包做個人公關，這紅包裡是什麼錢？都是原本政府就該要補助給各部落舉行祭典的錢，都是「納稅人的錢」，花蓮縣長把數萬元的現金領出，放在紅包袋裡，還寫上自己的名字，說是自己送的，混淆視聽，假公濟私。

Kolas說，該是舉行部落祭典的預算，原本就是公家的錢，不管縣長換誰，都要補助給部落。正常合法的情況，在其他縣市，錢都撥到鄉鎮市區公所，這些補助會在年祭結束後，由鄉鎮公所就地核銷即可。她指控，祭典不是兒戲，不是外來者因為自己遲到、想來發「紅包」做公關，就可以隨意操控指揮、說動就動、說停就停的秀場，批評「花蓮縣長」在祭典中的角色已崩壞。

縣府原民處出示紅包袋樣式，上面僅有「花蓮縣政府敬贈」字樣，並無縣長名字。

原民處長陳建村說，原住民族的傳統信仰就展現在部落文化祭典，縣府每年編列約770萬元部落文化發展基金，用於補助原住民族歲時祭儀，這些都是縣預算。縣長前往部落祝福時，都是會同當地縣議員一起致贈，以感謝議會長年支持這筆預算。

縣府原民處表示，政府機關的補助款有分「對下級政府」的補助及「對民間團體」的補助，部落歲時祭儀是由部落主辦，部落才是祭典的主人，而非鄉鎮市公所，基於尊重部落主體性，便於部落能即時支付祭典各種必要經費開銷，所以採行現場致贈，事後核銷方式辦理，已行之近20年，兼顧祭典辛苦的籌辦工作與實際需求的順遂。