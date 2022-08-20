徐若瑄在片中寧可找沒有戀愛經驗的真心人陪伴。（甲上提供）

《一頁台北》導演陳駿霖繼的第三部電影長片《初戀慢半拍》，將現代人因為工作忙碌或沈溺社群軟體，渴求溫暖卻更加寂寞的心情寫成愛情故事，以輕快節奏療癒每個寂寞的人。今（20日）搶先在上映前夕公開全卡司的「寂寞時尚照」，徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳4位主演首度合體，以純白作造型呈現現代人的寂寞感，徐若瑄的裙裝造型仙氣滿滿，柯震東一身帥氣西裝，于子育從戲裡控制狂媽媽形象變身時尚帥姐，范少勳造型也洋溢著青春氣息，讓粉絲直呼迫不及待要進戲院被好好療癒。

導演陳駿霖在創作初期發想故事時，觀察到現代單身商機正夯，業者紛紛推出一人燒肉、一人火鍋、一人民宿等等產物，深刻感受到雖然現代人隨時隨地都能聯繫彼此，但人與人之間的關係反而變得更疏離，因為在這樣一切發展迅速、沒有隱私的世界裡，大家習慣性地去包裝自己，但內在變得比以前更缺乏勇氣，總是彎彎繞繞後才能真正與自己面對面。擅於觀察都市愛情樣貌的他表示：「因為這個出發點，想拍一部給寂寞的人看的愛情電影，無論是正在享受一個人的寂寞、還是想要有人陪伴說說話，其實每個人都渴望遇到愛。」

徐若瑄出道以來就投身工作，片中角色「樂樂」選擇沒有戀愛經驗的真心人陪伴，讓她有感而發地說：「有時候看似快樂開朗的人，是在掩藏自己的負面情緒，希望內心寂寞的人，看完電影能找到屬於自己的幸福。」柯震東則飾演有控制狂媽媽的母胎單身男孩「小洪」，原本人生平凡無聊，直到表哥送他到旅館開箱「初體驗」大禮，才打破日復一日的生活，柯震東說：「其實小洪這樣的草食男沒有什麼欲望，是一種單純的幸福；有時候欲望太多，活得可能也不是太開心；第一次談戀愛就結婚、白頭到老，或許也是另一種幸福。」認為小洪戀愛前後有巨大反差。

電影劇情講述大男孩小洪與媽媽美玲相依為命，雖然小洪長相帥氣，個性內向害羞，缺乏戀愛實戰經驗，直到遇見旅館副理樂樂，才讓他初嚐到戀愛滋味。飾演小洪媽媽美玲的于子育戲外單身，仔細觀察身邊當媽的朋友演活角色，「因為美玲很年輕就失去丈夫，她的寂寞和外人說不出口，把唯一的兒子小洪當成小情人，才會對外來的女生很挑剔，甚至有種吃醋的心情。」認為美玲這個角色反應出現代許多父母生活重心太放在孩子身上，孩子反而長不大，應該適時放手，才能恢復真正健康的親子關係。

片中演出徐若瑄兒子的范少勳則認為他的角色和小洪母子是2個極端：「小洪和媽媽的關係是太過緊密，偉傑和媽媽是過於陌生，他從小就沒有父母陪在身邊，讓他產生『事業成功賺大錢才是人生勝利組、才能獲得媽媽認同』的價值觀，其實偉傑也是那個內心寂寞，渴望被愛的人。」期待觀眾看完這段愛情故事之後，獲得一些慰藉，不再透過追求外在物質來換取他人肯定，而是真正照顧自己內心的需求。電影於8月26日上映。