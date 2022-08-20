許多人都期待趁著中秋連假出遊放風，雲朗觀光集團旗下9間飯店今年中秋檔期都推出節慶特色習俗的博狀元餅活動，部份飯店還會舉辦各式可供全家大小同樂的節慶遊戲，讓旅客放鬆度假的同時，也能有趣應景地度過中秋假期。

雲朗旗下9間飯店在9月9日至9月11日都將舉辦「博餅狀元王」活動，包含君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、高雄、花蓮）、兆品酒店（礁溪、台中、嘉義）及品文旅礁溪，讓旅客體驗展現金門在地流傳三載的中秋民俗活動，旅客們可擲骰試手氣，博得狀元、榜眼、探花等獎項，贏得古早味大餅。

「雲品溫泉酒店」還會加碼舉行一系列應景活動，有「月亮夢遊仙境」、「月亮潛水去」、「月亮跳跳舞」和「月亮找月亮」等，其中包含RPG遊戲、尋寶任務、帶動跳及DIY動手做，讓孩子們盡情玩耍。「品文旅礁溪」則為旅客準備月餅DIY活動，200元就可體驗手作月餅的樂趣。