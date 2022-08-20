男子騎車載狗，狗疑似聞路人的腳引起對方驚恐，1名在路邊賣菜的阿嬤好心拿刀揮舞驅趕狗，男子卻因此暴怒騎車衝到阿嬤面前狂飆髒話，並作勢撞人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

雲林斗南1名男子日前騎車載狗，狗疑似聞路人的腳引起對方驚恐，而1名在路邊賣菜的阿嬤好心拿刀揮舞驅趕狗，男子卻因此暴怒騎車衝到阿嬤面前狂飆髒話，並作勢撞人，阿嬤無奈說「我沒碰到你的狗，牠會咬人」，過程全被一旁路人拍下，影片曝光網友紛紛怒批「欺負阿嬤真的很不應該！」

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他19日在斗南街上遇到1名男子騎車載著狗，該狗疑似在路邊聞其他人的腳，導致對方害怕，1名在路邊擺攤賣菜的阿嬤就作勢拿刀揮舞趕狗，沒想到此舉引來男子不滿，男子開始不段叫囂痛罵，甚至騎車衝到阿嬤面前準備撞上，囂張行徑全被錄下。

男子騎車載狗，狗疑似聞路人的腳引起對方驚恐，1名在路邊賣菜的阿嬤好心拿刀揮舞驅趕狗，男子卻因此暴怒騎車衝到阿嬤面前狂飆髒話，並作勢撞人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該男子騎車衝到地攤前面，輪胎就停在阿嬤面前，幾乎快壓到阿嬤的腳，阿嬤趕緊回應「我沒碰到你的狗，牠會咬人」，男子怒罵好幾句髒話後才退後離開，阿嬤最後無奈喊「現在的人都好兇」；PO出影片的網友發文說，當下男子行為非常不理智，旁邊也沒有人願意幫忙說話，直言「欺負阿嬤真的很不應該！」

其他網友留言「是我會上前幫忙老人家耶」、「阿婆沒有錯，幫小姐趕狗」、「警察局就在旁邊，沒有協助報案」、「希望這人老了，也遭受一樣報應」、「抓！肉搜！誇張！惡人無膽」、「只會欺負老人家，孬」、「要錄車牌作證據，三字經在街道辱罵阿嬤以構成公然侮辱罪」、「太可惡，讓他紅」。