以舊灰窯為原型製作的入口意象「灰窯巨人」，於今天亮相。（張毓翎攝）

「灰窯巨人」搭配燒製過程中使用到的煤炭、石灰石，做成地景藝術枯山水，相當吸睛。（張毓翎攝）

為保留台南白河石灰產業文化的歷史記憶，店仔口文教協會在仙草里商借志昌石灰工廠前空地，分為三期工程，欲打造白河石灰產業文化教育園區，其中一期以舊灰窯為原型製作的入口意象「灰窯巨人」，於20日正式亮相， 搭配燒製過程中使用到的煤炭、石灰石，做成地景藝術枯山水，相當吸睛。

店仔口文教協會理事長吳菁菁說，打造白河石灰產業文教園區的心，有如一艘「夢想號」要揚帆啟程，感謝府都發局綠社區培力計畫給的「夢想金」，他們開始航程的第一哩路，這一路上當然有偏離航道時，好在台南社造協會團隊不時給予正確指引，讓他們不至於迷航，順利回到航道上。

吳菁菁還提到，人們常說「出發總要有個方向」，感謝志昌石灰工廠願意提供這一處靠岸點，讓他們這艘夢想號得以有靠岸的地方，協會為了完成白河石灰產業文教園區的入口意象，這2個多月來，頂著烈日，留著汗水，在高溫的「烤」驗下順利落成，謝謝一路上相挺的夥伴和單位。

白河關子嶺枕頭山地底富藏石灰礦，在日據時期大力開採，根據店仔口文教協會調查，仙草里自1923年開礦，鼎盛時期多達6家石灰工廠，產量居全台之冠，直到1991年環保意識抬頭，政府明令禁止開採石灰，如今僅剩志昌、和興、珙榮3家業者，並也轉型為加工精製石灰產業。

慶幸的是，志昌石灰工廠還保留3口舊灰窯尚未填實，店仔口文教協會表示，白河石灰產業文教園區後續的工程，計畫爭取經費挹注，在入口意象「灰窯巨人」附近設置瞭望台，以及將舊灰窯周邊作環境美化，便於遊客就近觀賞，了解白河石灰產業的歷史演進。