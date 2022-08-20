疫苗採購專案的結果顯示，衛福部已認定採「密件」處理，且民國140年才解密，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中昨解釋，保密條款是商業行為的基本常識，國際上任何新藥上市，價格都保密。不過國民黨北市議員徐巧芯就爆料，日本財務省就有公布，單劑採購花費的金額，嗆陳時中「不會Google我查給你看，不用謝！」

徐巧芯在臉書表示，陳時中封存疫苗採購價格資料30年，被質疑還回嗆「哪個國家有公布」，但是日本就有公佈。徐巧芯秀出今年4月的日本財政制度審議會的會議紀錄，內文登載，疫苗採購及包括配送到全境等費用，已向美國輝瑞、莫德納、Novavax和英國AZ，採購共8億8200萬劑COVID-19疫苗，共編列約2兆4000億日圓預算，單純試算平均每劑約花費2700日圓（平均每劑622元台幣）。

徐巧芯大酸，網路上就公布的資料，陳時中不會Google我查給你看，也預測陳時中為了彌平疑慮，恐會把預算拿來搪塞。