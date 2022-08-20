華南銀行20日在新北市三重區厚德國小體操館舉辦「第三屆小小體操營」活動，國家體操代表隊總教練林育信、體操選手莊佳龍和葉政領軍，搭配國訓中心體操教練組成的國家級教練團悉心指導下，華南銀行「守護你的初衷」主題曲陪伴小體操員們度過了充實的一天。最終在小小體操盃的驗收賽劃下圓滿的句點，玉成國小劉俊廷在50名小體操員中脫穎而出，不但獲得連續六年的訓練及比賽贊助金，也為學校體操隊爭取到一筆器材贊助金，未來可以在更安全的環境下訓練成長。

就讀國立體育大學的葉政剛取得體操世錦賽國家代表隊男子成隊的資格，今天看到現場小學弟、學妹們努力認真的練習後表示，「我是從七歲開始，也是像他們這樣練上來，過程中當然有很多辛苦的地方，但要堅持下去總有一天會成功，很感謝華南銀行的支持，讓選手能夠沒有後顧之憂。」接下來他將隨隊前往歐洲進行一系列比賽，「希望能在世錦賽為團體加分，幫中華隊拿下好成績。」

「最強高中生」莊佳龍在今年5月世界中學生運動會拿下一金(雙槓)、一銀(單槓)好成績，看到這些小體操員也不禁笑道，「就是看到(自己)小時候，很皮但感覺就是很可愛。」同時也羨慕他們可以參加這樣的營隊，提到接下來的計畫他表示，「明年開始走國際賽，希望可以慢慢越走越高，看看2024能不能參加巴黎奧運。」

華南銀行小小體操營今年擴大舉辦，訓練營總教練林育信表示，「接下來我們要把它推廣到北中南，今年我們都是以競技體操小朋友為主，不像以前比較娛樂推廣的性質。」他強調會從競技體操發展的重點學校開始，然後銜接未來幼苗，同時他也談到長期發展的目標，「台灣目前已經有很多選手在國際上是有知名度的，希望這樣的知名度引導之下，讓我們小選手的目標更加成熟，然後在2024或2028取得(奧運)獎牌後，會有更多選手參與體操運動。」

為此，華南銀行結合金融本業，規劃「衝奧圓夢計畫」，將新台幣100萬元的贊助獎金以信託方式，定期提供訓練費、比賽交通住宿費、營養金及設備贊助給各場次表現第一名的小小體操員，期望能讓有潛力的選手無後顧之憂，勇敢追夢，衝向奧運殿堂。

華南金融集團長期投入台灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、體操、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升台灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動台灣體育的正向循環。