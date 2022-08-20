對於衛福部疫苗採購保密封存30年，而NCC又要強推《數位中介服務法》箝制言論自由，學者施正鋒氣到摔筆，這已經是「類法西斯」、「類戒嚴」、「類威權」的國家，「我真的沒有辦法接受，基本上是武則天，我們應該來討伐她，她有皇帝命沒有錯，但不是所有皇帝都好死！」

施正鋒今（20）日在中天電視《周末大爆掛》分析，現在統治有3個手段，「威脅、利誘、掩耳盜鈴」。第一就是綁樁，百工百業透過前瞻基礎計畫、紓困計畫來綁樁。

第二就是社會控制、言論控制，搞「道德重整委員會」，把老百姓當小學生！但這原本都有法律可以處理，各部會也有發言人可以溝通。老是用《社維法》警告，但說謊做多的就是政府。因為行政裁判權是日本時代才有，現在要把人民嘴巴封起來。

施正鋒直言，除了上述言論自由，第三就是人民至少可以「知道」吧！這是資訊部分，要求決策透明、資訊公開。例如疫苗到底有沒有買貴了，是下次要不要投票的重要因素。採購疫苗封存30年，有什麼負責任可言？這是人民對抗國家的基本權利。

施正鋒強調，現在有些東西不讓人民知道，即使是國家安全，例如武器採購，美國至少讓國會議員看。但升等論文為何要保密30年？疫苗有什麼狗屁倒灶的東西要保密30年？這已經是「類法西斯」、「類戒嚴」、「類威權」的國家，「我真的沒有辦法接受，基本上是武則天，我們應該來討伐她，她有皇帝命沒有錯，但不是所有皇帝都好死！」