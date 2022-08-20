民進黨新北市長參選人林佳龍認為新北市府對於五泰輕軌的格局太小，應提升為中運量的捷運系統。新北市長侯友宜今（20）日表示，當時的交通部長認為做輕軌是合理的，而當時的部長就是現在的林佳龍先生。

侯友宜表示，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士的核定，當時的部長也認為五泰做輕軌是合理的，其實在各種專業的考量下，大家都認為五泰要以輕軌的面貌推動，我們尊重專業的評估，尤其當時的部長就是林佳龍先生，相信用專業來看待這件事，才是最正確的方式。