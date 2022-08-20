蔡英文總統20日下午在台中市小英之友會企業顧問團授證典禮致時，強調民進黨困難時期3名發言人，包括桃園市長鄭文燦、台中市長參選人蔡其昌、桃園市長參選人鄭運鵬；蔡英文推薦「蔡其昌一定是繼鄭文燦之後，帶領台中走向下一個世代的市長，大家說好不好？」，與會600多位顧問團成員都鼓掌稱「好」！

「蔡其昌在民進黨最困難的時候，也就是2008年我擔任民進黨主席的時候，他是我的發言人」。蔡英文說，蔡其昌把一個困境中的政黨，如何面對社會大眾對民進黨種種的質疑、期待，要用什麼態度面對，都拿捏得很好，蔡其昌在民進黨再起的過程中，扮演一個非常關鍵的角色。

蔡英文指出，民進黨最困難的時候，有幾個發言人，現在都是我們獨當一面的大將，有一個身材稍微胖了一點，就是我們桃園市的鄭文燦市長；另外一個比較小號的是蔡其昌。身材小號，但他的腦袋一樣大、志氣一樣大、他對城市的規畫和夢想也一樣大，蔡其昌一定是繼鄭文燦擔任桃園市長之後，帶領台中走向下一個世代的市長。

蔡英文表示，還有一個身材更小號的發言人，現在是我們桃園市的候選人鄭運鵬。民進黨從困難中走出來的過程，我們每個文宣部主任、發言人，都歷經困難的處境，在困難中走出來，都特別堅韌、具有戰鬥力。

蔡英文強調，蔡其昌不僅是在應對社會對我們的期待時，都能恰如其分，引領支持者的信心，更重要的事情，他是一個行動派，他做立委，只要他答應的事情一定做得到。例如台中海線大安鄉親長期對爭取自來水很頭痛，蔡其昌說要解決，就幫他們解決好。