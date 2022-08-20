占地盤？1名重機車主日前發現他停在停車場的機車近來有股尿騷味和尿漬出現，一查監視器發現肇事者不是狗，而是1名男子，該男子一早就直接在停車場朝他的重機小便，影片曝光網友怒批「這阿伯屬狗的，四處做記號，畫出勢力範圍」、「這是狗做的事，不是人，你看錯了」。

該網友在臉書「爆料公社」發文曝光一段監視器影像，1名男子20日早上約8時許走到自家大樓停車場，竟朝著1輛摩托車脫褲小便，影片中男子先是若無其事地走到重機旁，突然寬衣解帶把外褲拉下來小解，結束後又裝作沒事地走回對面簽自己的機車，整個動作相當熟練。

重機車主發現他的機車近來有股尿騷味和出現尿漬，一查監視器發現肇事者不是狗，竟是1名男子，該男子一大早就直接在停車場朝他的重機小便。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名重機車者發現愛車被尿後，調閱監視器才發現該名男子的惡行，發文痛批「請問遇到這種住戶，惡意尿在車上，該怎麼處理？」其他網友留言「傳到社區群組！讓他在住戶群紅了，這看起來就很故意啊」、「把影片錄起來，放在停車的地方，一直重複播放」、「當然還是報警順便去精緻洗車提告對方」。

也有網友留言「打電話環保局檢舉環境污染生殖器洩漏」、「我懷疑他是屬狗的，不用報警，建議遮住臉，把照片貼滿整個停車場」、「這阿伯屬狗的，四處做記號，畫出勢力範圍」、「這是狗做的事，不是人。你看錯了」、「不要緊張，他只是要告知這是他的地盤」。