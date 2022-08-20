年底九合一大選越來越接近，各政黨都摩拳擦掌的準備中，民進黨原本的桃園市長參選人林智堅，因論文門等爭議退選，由立委鄭運鵬頂替。而昨（19）日前副總統陳建仁更到桃園獻上祝福，這也讓鄭運鵬在臉書上直言「相信在聖騎士的加持下，桃園隊必定迎接最後的勝利！」引發討論。

鄭運鵬今日在臉書上指出，「昨天晚上，前副總統陳建仁特地來到桃園，為我帶來『聖騎士祝福』！」而鄭運鵬也強調，他和陳副總統已經認識很久了，當鄭運鵬在第六屆立委任期時，還質詢過當時是國科會主委的「大仁哥」。鄭運鵬坦言，陳副總統一向溫柔謙遜，之前台灣疫情剛開始的時候，陳副總統以他專業的公衛背景，幫助台灣渡過信心最缺乏的時刻。「相信在聖騎士的加持下，桃園隊必定迎接最後的勝利！」

鄭運鵬也對陳建仁說「成功不一定在我，但有我一定成功」，同時也感謝蔡英文總統、陳建仁副總統及鄭文燦市長的肯定，桃園隊一定會用最團結、最歡樂的氣氛打贏這場選戰。最後鄭運鵬也提及，鄭文燦市長的領導建設，將由「比較瘦的鄭市長」來接替，讓桃園持續運轉，達成大進化，更喊話「最後的90幾天，我們一起努力！」。