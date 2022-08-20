民進黨台北市長參選人陳時中表示，疫苗合約將列為「絕對機密」封存30年，須等到2051年2月25日才能解密；有網友諷刺，就連總統蔡英文的政大升等論文也要封存30年，可謂「民主奇蹟」。針對民進黨這種30年的保密年限，前民進黨立委蔡正元認為，民進黨是在賭30年以內，民進黨都不會下台。

蔡正元20日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，民進黨這種30年的保密年限，是在賭一件事，就是30年以內，民進黨都不會下台。因為只要任期中有一次讓民進黨下台，這些秘密通通不是秘密了。所以台灣所有的選民們，希望看到疫苗合約、蔡英文的政大升等論文這兩個機密，就讓民進黨下台一次，就通通解密了，很簡單，這是我們的制度，除非他們保密順便把它銷毀。

蔡正元接著表示，任何一個商業合約有分好件事情，第一個就是品項的品質，會不會涉及配方秘密的問題；第二個就是交易的條件，這是商業上的行為。全世界沒有人把疫苗採購當作秘密，因為它有專利保護，它的配方大家都知道，現在每一個國家都能做。而在交易的條件方面，在每個國家都吵翻天，並不是價格問題，而是購買數量太少。