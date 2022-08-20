「徐生明國際少棒錦標賽」今年將邁入第10屆，「師母」謝榮瑤表示，如果未來沒有企業承接，今年就會是最後一屆，「如果有促成我感恩不盡，也希望接手的企業能夠更照顧偏鄉，讓大家越來越好，達成我想要把徐生明發展協會這階段做得更圓滿。」

當初會有徐生明盃是因為徐總提出的「10年計畫」，雖然他驟然離世，但遺孀謝榮瑤扛起責任，延續徐總想要回饋美濃基層的承諾，「當初承諾要舉辦10屆，今年將在12月3日舉辦，但也可能就這樣結束了。」

謝榮瑤說：「當初自己是承諾徐總只做10屆，因為我怕不好募款，而且年紀也有了，我自己什麼時候走也不知道，我怕斷掉沒人承接，所以我考慮了很多。」不過徐生明盃已經在少棒打出名聲，就連日本、韓國的球隊在疫情前也都會來台參賽，許多人聽聞徐生明盃可能就要畫下句點都十分不捨。

「今年韓國、日本都會來，我也會盡我努力把他的夢園下去。」謝榮瑤透露，今天徐生明發展協會進行理監事改選，會中有人提到希望還會11到20屆，「這部分我不敢想，但如果有企業願意接手，協會也會用另一層規劃，讓協會能夠繼續下去、幫助基層棒球。就看企業緣份到哪裡，沒談成的話今年就是終結。」