中華企業射箭聯賽20日於國體大進行第13輪賽事，第一戰由台中銀行對上彰化銀行，彰化銀行成功逆轉3比2拿下勝利，第二戰由新北凱撒對上台南射箭隊，新北凱撒以4比1狂電對手卡位成功，第三戰由第二名的協會青年隊對上寒舍集團，青年隊靠著蘇思敏十支十分箭的瘋狂演出3比2拿下勝利，與愛山林並列龍頭，21日兩隊正面交鋒決定誰是聯盟霸主。

今日首戰由積分排名同為第六的台中銀行對上彰化銀行，彰化銀行扛住先輸兩點的壓力，靠著李彩綺與徐湧寓力挽狂瀾連扳三城，最後比分3比7、3比7、5比3、5比4、5比1拿下勝利，從台中銀行手上拿回勝利，將積分向上推進。彰化銀行教練史正德賽後表示，從數據上看的出來，密集比賽對年輕選手有很大幫助。

第二戰由排名第三新北凱撒對上排名第五台南射箭隊，兩隊僅相差3分，中段班卡位戰新北凱撒展現出驚人穩碰定性，靠著男團許家豪最後的關鍵十分箭，以一分之差氣走台南射箭隊，灌入4點積分穩固第三名位置。

最終戰由排名第二協會青年隊對上排名第三寒舍集團，協會青年隊靠著蘇思敏瘋狂的十支十分箭攻頂成功，以6比4、0比6、6比2、1比5、6比2，成功拿下3點積分，與愛山林並列聯盟第一，明天為例行賽封關日，兩隊於第二戰碰頭，爭搶例行賽第一席次。蘇思敏賽後表示，今年有達成聯賽前自己要求的目標，力求強化抗壓性，明日龍頭之爭力扛壓力，展現實力。