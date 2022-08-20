Gino出席世貿活動。（經紀公司提供）

Gino推出的食品都是真材實料。（經紀公司提供）

Gino拼命工作，希望2年後能結束「萬年單身」。（經紀公司提供）

藝人Gino今出席女性私密處保養品代言活動，曾與艾成夫婦同門的他，在艾成發生憾事後也發文悼念。他透露事發當下他正趕拍8點檔，工作人員一直窸窸窣窣不敢告訴他，怕影響心情，他得知消息後震驚不已，隔壁棚的白家綺更是哭到中斷錄影。

Gino仍強打精神先將工作完成，收工開車回家才細細回想一切，非常難過不可置信，「2周前我還傳簡訊給瞳瞳，要約他們夫妻倆在艾叻沙吃飯，聊聊餐飲副業的事情，沒想到來不及見面就發生憾事。」他直到今天早上才整理好心情，傳訊息給王瞳替她加油，「瞳沒有回覆，讓她好好休息，只希望她知道，有任何需要他永遠在。」

Gino回憶之前主持尾牙場，常和艾成夫妻的87樂團合作，要介紹樂團出場時，話都還沒說完，艾成就會衝到台前，是個非常有活力的人，「有艾成在的場都很安心。」如今發生憾事，他也告訴身邊好友要放下，「心痛到今天結束，一起陪王瞳走過這段時期，艾成才能安心離開。」

Gino今在活動上相當賣力與觀眾互動，但眼睛布滿紅色血絲，他說為了趕拍8點檔連續2個月都有班，連今天都是早上5、6點去拍戲，下午再趕回來參加活動，演藝活動加上日漸上軌的食品副業，已經整整1個月沒有好好休息。先前更因為拍戲外景熱到中暑倒在一旁，笑說「我很怕死，1天都吃10顆維他命，補充營養和體力。」賣命工作只為了讓爸媽、親戚能在電視上看到他的努力。

他在內湖的豪宅早已完工，被問到何時要有女主人？他說再給自己2年時間，副業上軌道，正業也OK，家人也都安定了，就會結束「萬年單身」，笑說：「我想先把激食堂拼起來啦，看我都打扮成曾國城了。」

認真的Gino無論是食品副業還是女性私密處保養品，全都親自參與研發實驗，對女性私密處的防護也頗有研究，媽媽更是私密處保養品的試用者，他打趣說曾經主動拿代言品給女星試用，女星尷尬問：「你現在是覺得我私密處有味道嗎？」而食品副業也將推出年菜，非常拼命。