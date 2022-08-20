國人熱愛日本，最熱門的東京不只有熱鬧街景與繁華高樓，在東京23區內還有個讓人心曠神怡的綠蔭秘境「等等力溪谷」，距離澀谷僅需20分鐘，讓旅人即便身處車水馬龍的東京，仍能走進溪谷小境，聽著潺潺流水聲，沐浴在大自然芬多精裏，還能在甜品店歇腳休憩，享受東京不一樣的療癒綠洲。

東京23區唯一溪谷 等等力溪谷距離澀谷僅20分鐘

在東京都內玩累了，想清幽地享受蟲鳴鳥叫、綠樹林蔭的環抱，「等等力溪谷」絕對是你的最佳選擇。位於東京世田谷區的「等等力溪谷」，從澀谷搭乘東急東橫線，於自由之丘轉乘東急大井町線至距離溪谷最近的等等力站，僅需約20分鐘；從等等力站步行至溪谷也僅需約3分鐘，交通十分便利。

「等等力溪谷」是由多摩川支流的谷澤川，侵蝕武藏野台地南端所形成的溪谷，其長約1公里，包含緊鄰的等等力不動尊均為觀光勝地，春季時梅花、櫻花綻放，夏季沁涼新綠披覆，秋季時銀杏、楓葉染紅，冬季若遇寒流可能白雪覆蓋，四季的變換，美不勝收。

「高爾夫橋」襯映四季更迭之美「等等力不動之瀑布」遊客紛沓而至

「等等力不動尊」是東京都內著名的賞櫻景點。（等等力不動尊提供）

位於溪谷入口處附近的「高爾夫橋」是橫跨於谷澤川的紅色鋼橋，之所以命名「高爾夫橋」是因為在昭和初期，東急電鐵於溪谷不遠處建造了一座約8公頃大的高爾夫球場；而這座醒目的紅橋和溪谷四季更迭景致相互輝映，是到訪遊客爭相拍照的熱門景點。

沿著小徑往前走，會抵達一座被綠意包覆的小佛寺「稚兒大師堂」，鎮座於堂內的是對於日本佛教、文化有深遠影響的弘法大師，稚兒大師則是弘法大師年幼時期的姿態，據說參拜即可獲得學業進步的庇佑。

而溪谷中的「不動之瀑布」，自古以來即是知名的瀧行修練之地，吸引許多全國各地求道之人來此修行。另外，據說「等等力」的地名其實也與不動之瀑布息息相關，因為從前溪谷中繚繞著瀑布落下的轟隆聲，而等等力這個地名即是從日語的轟隆聲所演變而來。（地名緣由有多種說法）（附註：瀧行是指步入瀑布之中，以全身接受水柱沖擊的修行，是日本的密教、修驗道、神道的修行方法之一。）

「等等力不動尊」以保佑眾生聞名 「等等力溪谷三號橫穴」為東京都指定史蹟

另一著名景點「等等力不動尊」，其起源據說與真言宗的中興之祖—興教大師的夢境有關。興教大師夢到了不動明王告訴他關東有一靈地，於是，他便啟程揹著不動明王前往關東找尋此地，果然在途中，找到出現在夢境中的溪谷。他在使用錫仗向下敲打之後，便流出源源不絕的瀑布。此後，他便將不動明王安置於此，這就是等等力不動尊的起源。御本尊不動明王以保佑眾生而聞名，同時此處也是春天賞櫻、秋季賞楓的絕景聖地。

除了上述景點之外，溪谷內還有被登錄為東京都指定史蹟，名為「等等力溪谷三號橫穴」的橫穴墓，據說是古墳時代末期至奈良時代期間，統治等等力周邊區域的有權人士的墓穴。

溪谷內甜品店 等著你來休憩歇歇腳

遊客可在不動之瀑布旁的「雪月花」來一碗美味剉冰或甜點。（等等力不動尊提供）

探索完大自然的山谷，體驗了一趟滿滿能量的綠洲療癒之行，不妨歇歇腳喘口氣；溪谷內有兩處可以品嘗甜點的休憩場所，位於不動之瀑布旁的「雪月花」提供日式甜點，春天有石花菜涼粉，夏天供應剉冰，冬天可以來一碗熱紅豆湯等，隨季節變更調整菜單，佔著地勢之優，旅客也可以一邊享用著甜品，一邊眺望溪谷美景。而「四季之花」則是位於「等等力不動尊」境內的咖啡廳，有霜淇淋、咖啡、柚子茶等甜點飲品提供。

溪谷周邊推薦 美術館 新形態電器賣場 時尚街區「自由之丘」

東京知名甜點及雜貨匯集的流行時尚街區「自由之丘」。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）

「等等力溪谷」週邊也有許多值得推薦的景點，從「等等力溪谷」搭乘東急大井町線往西至二子玉川的方向，有收藏《源氏物語繪卷》等國寶的「五島美術館」，遊樂設施豐富適合小孩放風的自然公園「二子玉川公園」，以書店與咖啡廳方式來販售家電的新形態電器賣場「蔦屋家電」，以及進駐許多人氣服飾品牌與餐飲店家的購物商場「二子玉川rise」等。而從「等等力溪谷」搭乘東急大井町線往東約5分鐘，即可到達深受年輕人喜愛的流行時尚街區「自由之丘」。

【INFO】

‧設施名稱：等等力溪谷

‧營業時間：24H

‧地址：東京都世田谷区等々力1丁目22番、2丁目37から38番外

‧網址：https://www.gotokyo.org/tc/destinations/southern-tokyo/todoroki-valley/index.html

‧設施名稱：等等力不動尊

‧寺務受理時間：9:00〜16:30

‧地址：東京都世田谷区等々力1丁目22ｰ47

‧電話：03-3701-5405

‧網址：https://www.manganji.or.jp/fudouson/（日文）

‧設施：雪月花

‧地址：等等力溪谷內，不動之瀑布旁邊

‧營業時間：11:00〜16:00(平日) 10:30〜16:00(六日假日) 15: 30 L.O.（若遇天候不佳則有可能會休息）

‧網址：https://www.manganji.or.jp/store/（日文）

‧電話：03-3705-8137

‧設施：四季之花

‧地址：等等力不動尊境內

‧營業時間： 11:00〜16:00(平日) 10:30〜16:00(六日假日) 15: 30 L.O.（若遇天候不佳則有可能會休息）

‧網址：https://www.manganji.or.jp/store/（日文）

‧電話：03-3701-5405