9年前「本土劇一姐」李燕和彰化議長謝典霖閃婚，結果2015年就宣布和平分手，結束短短18個月婚姻，之後在2018年與男星趙駿亞熱戀，僅1年又再次分手，距今她已有3年的感情空窗，不過她昨(19日)突然曬出一張男友視角的「牽手照」，還露出燦爛甜蜜的笑容，引發網友瘋猜是「女神新戀情嗎？」

李燕19日突然在IG聊生活感想，並PO出一張「男友視角照」，並寫下對未來的自我期許，「這個年紀之於我而言，人世間的快樂，從來不是開了什麼車、住了什麼房、買了什麼名牌，而是有一個明確的努力目標、和一份珍惜的感情、跟從心所欲不踰矩的自己」，讓粉絲急忙留言：「哇！誰在對面有新戀情喔」。

李燕顯然牽著一名男性的手，卻不知對方身份。(圖/李燕 IG)

照片中，李燕打扮休閒，似乎是來到淡水旅遊、踏青，還牽著一名不明男子的手，透出一股平凡幸福味，為此，不少粉絲紛紛留言祝福：「照片太閃，只看到一片光」、「是圈內嗎？」、「燕姐要幸福美滿」、「好像男友視角」、「做自己最重要」、「妳說得快樂我完全能懂」、「誰不是這樣呢？」、「好好把握住幸福哦」。

李燕自創保養品還邀請到離婚7年的前夫謝典霖。(圖/王思穎 攝)

不過其實這只是網友的猜測，李燕本人看到祝福留言也都跳過，在網路上並未說得太清楚。至於前陣子，李燕是曾被問過感情狀態，她透露自己很懶得談戀愛，也很享受一個人的生活；至於再婚，她則完全不考慮，因為她認為結婚沒有加分之處，反而要為另一半調整自己、失去自我空間，並非是她所願意的。