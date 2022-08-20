台中市豐原葫蘆墩公園首次爵士野餐溪畔音樂會，20日下午在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場。（台中市繁榮葫蘆墩促進會提供）

台中市豐原葫蘆墩公園首次爵士野餐溪畔音樂會，20日下午在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場。（台中市繁榮葫蘆墩促進會提供）

台中市豐原葫蘆墩公園首次爵士野餐溪畔音樂會，20日下午3時在水岸花都 葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場；時間未到就有大批民眾迫不及待到現場占據好位置，整場活動吸引超過上千位民眾參加；豐原區民高興的說：「這幾年葫蘆墩公園真的變漂亮了，希望這樣的活動能夠常態性舉辦」。

台中市繁榮葫蘆墩促進會、市議員陳清龍服務處共同舉辦的爵士野餐溪畔音樂會，20日下午3時開鑼！活動由Jazzhead爵士四重奏帶來動聽的爵士樂，民眾們坐在在軟埤仔溪畔草地上聆聽爵士樂悠閒品嚐美食，看著溪中SUP立槳展演，畫面讓人感覺輕鬆有悠閒。

參加SUP立槳展演互動的游先生表示，這裡有這麼棒的水域，希望每年的夏天，都會有常態性水上活動可以參加；和先生一起帶孩子來參加泡泡家族互動表演的陳太太說：「小孩好快樂、笑的好開心，這個活動太棒了」。

陳太太興奮的指出，葫蘆墩公園真的變漂亮了，這裡有樹木、溪水、綠地，而且非常開闊，比市區的綠川、柳川好太多了，希望台中市府也能多辦這樣的活動。限額參加的SUP立槳展演跟泡泡家族的互動表演，更是吸引眾多民眾參加，現場氣氛熱鬧又充滿歡笑聲。

陳清龍說，一年四季在葫蘆墩公園常態性舉辦各種活動，是努力不懈的目標。經不斷爭取葫蘆墩公園及軟埤仔溪整治，現市府向中央爭取1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助的1.6億元，初步獲得核定，朝水岸花都城市邁進的豐原，會越來越美、越來越宜居，將成為台中最幸福城市。